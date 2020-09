Incredibile record stabilito da una sedicenne su Porsche - Video

Un giovane pilota di kart ha stabilito un record da Guinness dei primati al volante di una Porsche 718 Spyder in uno slalom a 50 coni.

L'americana Chloe Chambers, 16 anni, il 21 agosto ha completato la gara del mezzo miglio (circa 805 metri) in soli 47,45 secondi su una pista dell'aeroporto di Solberg, fuori New York. Il nuovo record ha migliorato il precedente, che era stato stabilito nel 2018, di 48,114 secondi, ha rivelato Porsche sul suo portale informativo.

Topografi professionisti hanno posizionato i coni a una distanza di circa 15 metri utilizzando il GPS e il personale della Guinness ha osservato la gara con un drone per assicurarsi che l'auto non ne toccasse nessuno.

Il pilota deve trovare il giusto equilibrio per non perdere lo slancio durante la gara, spiegano gli esperti. Troppo sottosterzo spinge il muso di una macchina fuori dai coni, mentre troppo sovrasterzo costringe il guidatore a rallentare. Ecco perché la Spyder, con il suo motore boxer da 4,0 litri da 414 cavalli, è progettata per 'danzare' attraverso gli ostacoli.

Va notato che la Chambers ha realizzato questa impresa nei giorni precedenti, con dozzine di gare prova. Nel giorno prescelto, ci sono state anche gare di riscaldamento.

"Nella mia ultima gara è andato tutto bene, la macchina ha funzionato perfettamente e ho trovato il grip di cui avevo bisogno. Grazie alla mia famiglia e alla Porsche per avermi supportato e creduto in me", ha detto la giovane pilota.