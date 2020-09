Come rendere utile il cibo dannoso

Non vale la pena rendere cibo da fast food o dolci assolutamente innocui, in quanto può influire negativamente sul gusto del piatto. Tuttavia è possibile sostituire parzialmente gli ingredienti per ridurre il contenuto calorico, ha detto a radio Sputnik la blogger culinaria Nuria Dianova.

Ricercando il beneficio massimo dagli ingredienti, i piatti possono perdere il loro gusto. Può essere difficile trovare un sostituto per prodotti non salutari. Ad esempio se provate a preparare qualcosa solo con farina integrale, l'impasto non si attaccherà, non si fisserà e non si cuocerà bene. Ma se si cambiano fino a massimo la metà degli ingredienti, si può ottenere un analogo sano e gustoso di un piatto di per sè dannoso, è convinta Nuria Dianova.

"Ad esempio, il contenuto calorico della torta Napoleone può essere ridotto usando la panna. Invece del burro montato, usa la panna acida o la ricotta. In una charlotte, puoi sostituire metà dello zucchero con pasta di datteri o banana fresca - darà sia zucchero, ma anche fibre e potassio. Alla farina si può sostituire in parte con la crusca, in questo modo il gusto non verrà compromesso e si guadagna beneficio", ha detto a Radio Sputnik Nuria Dianova.

Anche gli hamburger fatti in casa saranno più sani, ma non per questo meno gustosi e con una sostituzione degli ingredienti, ritiene la blogger culinaria.

"Il pane bianco può essere sostituito con focacce integrali, non aggiungere maionese all'interno, ma, ad esempio, salsa allo yogurt, in modo che sia ancora succosa. Prepara tu stesso una cotoletta o un hamburger con petto di pollo. Puoi aggiungere più verdure", ha detto Nuria Dianova.