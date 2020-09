Chi è Bella Poarch, la ragazza che ha guadagnato milioni di follower con un video di 10 secondi

Il divertente video di soli 10 secondi, in cui la ragazza 'finge' di interpretare la canzone del rapper Millie B 'M to the B', ha accumulato più di 300 milioni di riproduzioni, è diventata rapidamente virale e ha portato in dote a Bella diversi milioni di follower in pochi di giorni.

Ma cosa sappiamo di questa bella TikToker che si è iscritta alla popolare piattaforma di brevi video sei mesi fa?

Bella è di origini filippine, ha 19 anni e vive alle Hawaii.

Visualizza questo post su Instagram Here’s a better quality lmao😂 Un post condiviso da Bella Poarch (@bella.poarch) in data: 9 Lug 2020 alle ore 1:26 PDT

Ha prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti per tre anni come veterinaria.

Visualizza questo post su Instagram Was with Airman Snoopy 📷 jojojojo Un post condiviso da Bella Poarch (@bella.poarch) in data: 1 Mar 2018 alle ore 12:34 PST

Nel 2017 le sono state diagnosticate ansia, depressione e disturbo da stress post-traumatico.

Bella, che è una grande appassionata d'arte (e anime, a giudicare dall'immagine), ha sempre sognato di diventare un'attrice professionista.

Visualizza questo post su Instagram 😌 #onepunchman Un post condiviso da Bella Poarch (@bella.poarch) in data: 23 Giu 2020 alle ore 2:16 PDT

Attualmente ha più di 17 milioni di follower sul suo account TIkTok, dove condivide video di danza e lipsync.

È anche una gamer: adora giocare a Xbox e ha in programma di creare una pagina sulla piattaforma Twitch.

