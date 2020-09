USA: donna non viene fatta entrare in seggio elettorale con t-shirt anti-Trump, vota in topless

Secondo la legge statale, nessuno può “distribuire, indossare o affiggere in un seggio qualsiasi materiale della campagna elettorale” o si può incorrere in una multa fino a $ 1.000.

Martedì una donna del New Hampshire ha ravvivato le elezioni primarie statali, entrando in un seggio elettorale con indosso una maglietta con la scritta "McCain Hero, Trump Zero" e, dopo che le è stato detto che, secondo la legge dello stato, non poteva indossare nulla che rappresentasse un messaggio politico, se l'è tolta e ha votato in topless, ha riferito il Portsmouth Herald.

Il moderatore di Exeter Town Paul Scafidi ha detto, descrivendo la situazione, che l'audace elettrice è entrata nel seggio con la sua maglietta anti-Trump e, quando le è stato detto che avrebbe dovuto coprirla, ha indicato un'altra donna che aveva una maglietta con una bandiera americana.

"Ha chiesto perché lei e non io?" Ha detto Scafidi, citato dal Portsmouth Herald. “Ho detto che avrebbe dovuto coprirsi la maglietta, e che una maglietta con la bandiera americana non è propagandistica. Questa è la mia opinione, ed era la mia affermazione come moderatore".

Secondo Scadifi, la donna si chiedeva se voleva che si togliesse la maglietta.

"Ho detto che avrei preferito che non lo facesse", ha detto Scafidi. "Ma si è spogliata così in fretta che nessuno ha avuto il tempo di reagire. Quindi l'intero seggio è rimasto scioccato e lei se n'è andata, e l'ho lasciata votare ".

Ha notato che c'erano circa 15 altri elettori presenti in quel momento e, senza bambini presenti, le ha permesso di votare e andarsene, nonostante avrebbe potuto farla espellere per aver violato le leggi dello stato sull'indecenza. Secondo quanto riferito, i lavoratori del seggio elettorale hanno riso e sono tornati al lavoro.

"Se sentiva che fosse un suo diritto, più potere per lei", ha detto Scafidi. "Ne abbiamo riso tutti mentre le cose stavano per finire, quindi non so se fosse stato organizzato, ma non ho mai visto niente del genere. Avevamo cose più importanti di cui preoccuparci; dovevamo convincere 2.000 persone a votare in sicurezza, fare il check-in e contare 2.000 schede per assenti".

La legge dello stato del New Hampshire dice che nessuno può “distribuire, indossare o affiggere in un seggio qualsiasi materiale della campagna elettorale”, con multe fino a $ 1.000 per i trasgressori.