Grande squalo di 5 metri immortalato in video mentre nuota vicino sub a largo coste scozzesi

Ryan Leith ha trascorso giorni ad esplorare le isole Shetland alla ricerca di grandi squali. Tuttavia, non poteva immaginare l'incontro ravvicinato che lo attendeva: per sua fortuna aveva una telecamera ed è riuscito a registrare l'incontro unico, che avverrà solo una volta nella vita.

"Stavo per arrendermi e smettere di guardare quando ho notato non uno ma due squali al largo della costa di Fladdabister", ha raccontato il 48enne al portale britannico Mirror.

"Mangiavano plancton, che in estate prolifica nelle acque intorno alle isole Shetland", ha aggiunto.

Il sub ha ancorato la sua barca. Lo squalo sembrava essere interessato alla nave, iniziando a nuotarci attorno.

"Ho scattato molte foto in superficie e dopo che lo squalo sembrava abbastanza rilassato, mi sono tuffato in acqua con la mia attrezzatura da sub", ha detto.