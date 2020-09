Svelato un trucco per "combattere" la voglia di dolce la sera

Il nutrizionista Alexey Kovalkov ha spiegato come sbarazzarsi della voglia di mangiare cibo malsano prima di andare a dormire la sera.

Ha sottolineato che l'insulina viene rilasciata nell'organismo nel tardo pomeriggio, abbassando i livelli di glucosio nel sangue.

In questo momento, una persona può avere una maggiore sensazione di fame e il desiderio di mangiare qualcosa di "non salubre".

"Se vuoi qualcosa di dolce la sera, ma non ne hai voglia durante il giorno, significa che non hai mangiato carboidrati durante il giorno", ha osservato Kovalkov sul suo canale YouTube.

Per far fronte alle voglia di dolce, il medico ha consigliato di mangiare un pasto intorno alle 17:00 e alle 18:00 per aumentare i livelli di zucchero. Il dietologo ha inoltre raccomandato di consumare fino a 100 grammi di carboidrati al giorno.

Rimanendo nel tema dei dolci, oggi si è saputo che la storica pasticceria "Cavalletti" di Roma ha chiuso definitivamente a seguito della crisi per l'epidemia di Covid.