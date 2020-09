La colazione perfetta secondo un istruttore di fitness

L'istruttore di fitness Aaron Brown ha raccontato al quotidiano Express quali alimenti le persone dovrebbero mangiare al mattino per perdere i chili di troppo.

La colazione dovrebbe essere abbondante, nutriente e fornire la metà dell'apporto calorico giornaliero, ha detto l'esperto.

Brown ha consigliato di includere cibi ricchi di proteine ​​come uova e pesce nel primo pasto della giornata. Come osserva lo specialista, questo menù ci terrà sazi per molto tempo e ci impedirà di mangiare cibo in eccesso la sera.

La colazione può essere integrata con l'aggiunta di alimenti con fibre e grassi sani, che si trovano nelle verdure e nei latticini.

"I partecipanti all'esperimento che hanno seguito questo regime alimentare in 12 settimane hanno perso circa 9 chilogrammi, e quelli che avevano il pranzo come pasto principale, hanno perso invece 3,5 chilogrammi", ha concluso l'allenatore.

