"Pioggia di marijuana" a Tel Aviv: arrestati i sospetti organizzatori della bravata

In settimana un gruppo di sconosciuti ha pilotato un drone verso il pieno centro di Tel Aviv per buttare giù decine di buste con cannabis.

Le forze dell’ordine hanno arrestato due persone che sarebbero coinvolte nel caso.

"Due sospetti sono stati arrestati dopo il volo del drone sul centro di Tel Aviv, quando dal drone erano distribuite sulla strada 100 piccole buste con cannabis", ha affermato a Spuitnik il portavoce della polizia locale Micky Rosenfeld.

Nei confronti dei sospetti è stata aperta un’inchiesta per traffico di droga e pilotaggio del drone.

La “pioggia di marijuana”

Lo scorso giovedì nel cielo sulla piazza Yitzhak Rabin, nel cuore della città di Tel Aviv, è apparso un drone che ha iniziato a lanciare verso il basso numerose bustine contenenti cannabis. Come riferito dai media, le bustine contenevano un grammo di marijuana. Alcuni passanti le hanno raccolte ed hanno deciso di controllare subito se la cannabis lanciata fosse vera.

Inoltre, i media hanno riportato che l’azione era stata annunciata su un canale telegram.

Sui social è stato condiviso il video del momento.

Tel-Aviv: il pleut du cannabis pic.twitter.com/zoMmPDeAzK — Alain Legaret (@AlainLegaret) September 5, 2020

Pioggia di cioccolato in Svizzera​

Un'altra pioggia insolita si era verificata qualche settimana fa in un piccolo centro del canton Selletta, in Svizzera, dove per un guasto in uno stabilimento Lindt, sull'abitato si è depositata una leggera coltre di cacao vaporizzato nel cielo.