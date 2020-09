Un fattorino davvero speciale, Golden Retriever porta il pranzo al suo padrone - Video

Una sequenza filmata pubblicata su Facebook mostra Ellie, un adorabile esemplare di Golden Retriever, mentre va incontro al corriere di Chik-fil-A, arrivato per portare il pranzo al suo padrone.

Il cane, facendo sfoggio di tutta la sua intelligenza, si avvicina in maniera molto aggraziata all'impiegato e ritira in maniera davvero professionale l'ordine, portandolo in men che non si dica al suo padrone, Nick.