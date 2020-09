Uomo morso dallo squalo ride e scherza – Video

Un bagnante su una spiaggia della Florida è stato attaccato da uno squalo nutrice, ma non si è fatto prendere dal panico.

L’uomo ha reagito in maniera insolita ad uno squalo nutrice che si è attaccato al suo braccio e non lo voleva lasciare. Il pesce è rimasto sul braccio del bagnante per 45 minuti.

Nel video, pubblicato dal canale Deep Blue Discovery, l’uomo con uno squalo in braccio appare tranquillo. Intorno a lui nel frattempo si è radunata una folla di persone incuriosite che volevano vedere la scena. Mentre i soccorritori tentavano di rimuovere lo squalo dal braccio, l’uomo rideva e scherzava con loro. Anche dopo alcuni tentativi falliti di staccare il pesce, il bagnante è rimasto sulla spiaggia ed è addirittura salito a bordo di un buggy. Altri bagnanti gli gridavano “sei un eroe”.

Dopo che lo squalo è stato finalmente staccato dal suo braccio, l’uomo è stato trasportato in ospedale.

Lo squalo nutrice può raggiungere circa quattro metri di lunghezza. Tuttavia, è considerato innocuo e attacca solo se minacciato.