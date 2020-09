Purè di patate perfetto? Le casalinghe russe conoscono il suo segreto

Il purè di patate è un contorno universale per la cena che si abbina bene con la carne, il pesce e le verdure. Tuttavia, per ottenere il purè perfetto che si scioglie in bocca serve seguire alcune semplici regole.

Cosa serve:

12 tuberi di patata;

sale quanto basta;

1 tazza di latte caldo (si può usare la panna, ma in questo caso serve mezza tazza);

2 cucchiai di burro (non meno dell'82,5% di grassi).

Come preparare il purè cremoso perfetto

Il segreto sono le patate! È meglio acquistare quelle con la buccia chiara o bluastra. È meglio non usare le patate con la buccia rossa per la preparazione del purè, in quanto si rischia la comparsa di piccoli grumi.

L'importante è ricordarsi di immergere le patate solo in acqua fredda e non in acqua bollente, altrimenti gli strati superiori del tubero bolliranno mentre negli strati interni la cottura sarà disomogenea. Quindi mettete prima le patate in acqua fredda, poi mettete sul fuoco e salate.

Togliamo il burro e il latte dal frigorifero all'inizio della cottura delle patate, perché devono essere a temperatura ambiente. Se il burro e il latte sono freddi, le patate non saranno in grado di assorbirli in modo uniforme, il che influirà naturalmente sul loro sapore.

Prima di preparare il purè, le patate devono essere prima scolate completamente, ad esempio usando uno scolapasta. Non sono necessari liquidi aggiuntivi nelle patate, quindi aggiungiamo il latte.

Ora i passi conclusivi! Per trasformare le patate bollite in purè, dimentica l'esistenza del frullatore: solo uno schiacciapatate, una frusta o un frullatore a immersione. Un frullatore non trasformerà le patate in patate soffici e deliziose, ma in una polpa appiccicosa. Mentre schiacciate, aggiungete gradualmente latte, burro, sale ed è pronto. Niente è più facile e il gusto è unico.