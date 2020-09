Salma Hayek in forma spettacolare per il suo 54° compleanno - Foto

L'attrice messicana Salma Hayek ha reso felici i suoi fan condividendo un sensuale servizio fotografico su Instagram per il suo 54° compleanno.

"Sono molto grata e orgogliosa per ognuno dei miei 54 anni. Grazie per tutti gli auguri, soprattutto ai miei fan, che hanno creato un apposito account Instagram per il mio compleanno. Che regalo!", ha commentato nel post.

Nelle immagini condivise, la popolare attrice, vestita con un costume da bagno giallo accompagnato da una gonna dello stesso colore, posa su una spiaggia.

Il post ha accumulato oltre un milione di mi piace in poche ore. Altre celebrità, come Orlando Bloom, Kate Hudson o Omar Chaparro, hanno augurato a Salma tutto il meglio per la sua giornata.

Oltre che per i suoi meriti artistici, non c'è da stupirsi della popolarità della Hayek: d'altronde gli uomini preferiscono le more...