Cucinare le patate in modo perfetto: è sufficiente l'aggiunta di un ingrediente segreto

Le patate sono un alimento basilare nei menù di molte famiglie. Non c'è niente di meglio di una discreta porzione di patate novelle con aneto che accompagnano una braciola di maiale e un'insalata. Ma in quale altro modo si può servire questo alimento?

Per preparare un pasto sorprendentemente gustoso, oltre alle patate, abbiamo bisogno di panna acida, sale e… santoreggia.

Sembra che basterebbero solo patate con panna acida, ma se aggiungiamo un ingrediente segreto, otterremo un capolavoro, così gustoso che sarà impossibile liberarsene.

Le patate in padella con panna acida sono una delle prelibatezze preferite in Russia. Tuttavia, come in ogni cosa, le ricette sono soggette a modifiche e miglioramenti, proprio come la ricetta che stiamo per proporvi.

Naturalmente, le patate devono essere prima sbucciate e tagliate a pezzetti, come le patatine fritte. Quindi le patate vengono cotte a fuoco medio in una padella con olio vegetale fino a quando non diventano leggermente dorate. Salare a piacere prima di aggiungere la panna acida. È il momento della panna, che spalmiamo a fondo e in modo uniforme su tutta la superficie delle patate. Coprite la padella con un coperchio e lasciate cuocere per cinque minuti.

Adesso è il momento per un ingrediente segreto, la santoreggia! È meglio cospargerla nella versione macinata e all'interno del piatto, a seconda dell'effetto gustativo che vogliamo ottenere.

Le patate servite in questa forma sorprenderanno molti dei loro estimatori, che sicuramente vi chiederanno la ricetta.