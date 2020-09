Un gatto o Pikachu? Una donna tinge il suo animale domestico di giallo per curare un'infezione

Una donna thailandese ha condiviso in rete la storia di come ha accidentalmente tinto di giallo il suo gatto bianco.

Thammapa Supamas, proprietaria dell'animale, gli ha strofinato addosso la curcuma per curare un'infezione fungina sulle sue zampe.

La curcuma è una spezia di colore giallo, spesso usata come colorante naturale. È abbastanza nota per le sue proprietà antinfiammatorie. Ma quando la Supamas l'ha applicata sull'animale domestico ha avuto un risultato inaspettato: questi ha finito per assumere il suo colore.

Le istantanee del gatto giallo sono diventate virali sulla rete e il suo proprietario ha deciso di creare una pagina Facebook per approfittare del momento di fama. Tra le tante foto ci sono montaggi creativi dell'animale trasformato nel pokémon Pikachu.

Secondo la Supamas, l'infezione sembra stia scomparendo dopo l'insolito trattamento con la curcuma, il colore giallo però sta impiegando più tempo a svanire.