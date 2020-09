Tiziano Ferro dopo la morte di Beau adotta Jake e lancia la campagna social per adottare cani adulti

Due anni fa la Fondazione 30 Millions d'Amis, fondazione francese che lotta contro l’abbandono degli animali, aveva stilato la lista dei cani che nessuno adotta mai al canile. Al primo posto vi erano i cani troppo anziani, al secondo i cani considerati di razza troppo aggressiva, al terzo i cani malati.

Appunto dopo Beau, ora Tiziano Ferro ha adottato Jake, un altro dobermann, cane tipicamente considerato da difesa, di già ben 8 anni e anche lui ferito.

"Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo. Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di otto anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te, me lo ha detto Beau", scrive il cantante nel post in cui mostra il video dell’incontro con il nuovo amico a quattro zampe.

Beau, il doberman adottato lo scorso aprile, è morto nonostante la buona riuscita dell'intervento subito e anche in quella occasione il cantautore non aveva mancato di darne notizia ai fan che lo seguono sui social.

Post dallo stile che possono essere giudicati qualche volta un po’ alla ‘melassa’ ma che intendono suggerire e stimolare alle buone azioni che, alla fine, sono quelle che riservano sempre gratificazione.

Chi mai vorrebbe un cane da difesa anziano e malato? Eppure, sostiene Ferro: “Adottate un cane adulto, pensateci se potete”.