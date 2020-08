Sudafrica, deputato conservatore squartato vivo dalle sue leonesse 'domestiche'

Già in passato in Sudafrica erano stati segnalati episodi simili, non sufficienti tuttavia a scoraggiare qualcuno a decidere di portarsi in casa degli animali domestici così pericolosi.

Un deputato del Partito conservatore sudafricano, West Mathewson, è stato squartato vivo dai suoi amati animali domestici, una coppia di leonesse bianche, durante la consueta passeggiata pomeridiana.

"Crediamo che le leonesse abbiano attaccato la vittima durante una delle loro solite passeggiate. Pensiamo che l'incidente abbia avuto luogo mentre la moglie guardava impotente", ha riferito un rappresentante della polizia di Limpopo ai giornalisti.

A nulla è servito il pronto intervento dei soccorsi medici, poiché l'uomo è stato immediatamente dichiarato deceduto a causa di ferite multiple.

"Penso che si sia trattato di un tragico incidente. Ora le leonesse sono al sicuro e saranno amate per sempre, come lui avrebbe voluto", ha riferito la figliastra della vittima, Tehri Mathewson, come riporta il portale sudafricano News 24.

In seguito a quanto avvenuto, un dirigente della polizia locale, Nneke Ledwaba, ha invitato la popolazione a prestare "maggiore attenzione con animali così pericolosi così da evitare incidenti di questo genere".

Non si tratta del primo incidente simile nel paese africano: nel 2017 un altro uomo, Qebekhulu Justice era stato divorato da un branco di leoni mentre stava raccogliendo della legna a Hoedspruit.

Come per uno scherzo del destino, in quell'occasione a prendere le difese degli animali responsabili dell'aggressione era stato nientemeno che il deputato conservatore West Mathewson.