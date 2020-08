Squalo di 4 metri si avvicina alle spalle di una subacquea - Video

Non farti prendere dal panico, evita movimenti improvvisi, raggomitolati in una palla, colpisci gli occhi e le branchie: ci sono molte informazioni su come agire durante un incontro con gli squali, ma sembra che il consiglio più utile sia quello di... (andare invece in piscina!) stare attenti, poiché si tratta di predatori in grado di tendere imboscate e un video recentemente riemerso online mostra come gli squali riescano magistralmente a intrufolarsi dietro le persone.

Il filmato in questione è stato girato nel 2018 vicino all'isola di Guadalupe, al largo della costa del Messico. Il video mostra una subacquea in una gabbia, ignara che un grande squalo bianco lungo quattro metri le si stia avvicinando da dietro.

Martin Graf, proprietario della compagnia di escursioni Shark Diver, ha osservato che il grande squalo ha colto di sorpresa la donna. La colorazione di questi predatori consente loro di tendere un'imboscata alla preda, ha detto Graf.

"Se [gli squali] provengono dal basso, il loro colore grigio non è facile da individuare nell'oscurità che si proietta sotto di loro e se provengono dalla direzione del sole il loro ventre bianco si confonde con la sua luce. È assolutamente incredibile come questi enormi animali possano sbucare dal nulla", ha commentato Graf al 'Daily Star'.

Graf ha rivelato che, nonostante la sua vasta esperienza di nuoto con gli squali, egli stesso sia incappato in incontri "dal nulla" con le creature.

"Stavo guardando Scarboard - uno dei nostri esemplari femmina più grandi, di quasi 6 metri - e Tzitzimitl è spuntato dietro di me molto lentamente, nuotando a pochi centimetri dalla mia spalla destra", ha concluso Graf.

Qualche giorno fa si era saputo che in Australia un uomo era saltato addosso ad uno squalo in procinto di aggredire sua moglie: alla fine è riuscito a metterlo in fuga riempendolo di pugni. Il suo gesto eroico è stato apprezzato e riconosciuto persino dalla polizia.