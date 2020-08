Cosa succede nel corpo se bevi acqua calda con limone

Molti preferiscono bere tè o caffè al mattino per svegliarsi. Tuttavia, c'è un'opzione più utile: acqua calda con limone. Sputnik spiega i vantaggi di questa abitudine mattutina.

I limoni contengono nutrienti utili come vitamina C, vitamine del gruppo B, calcio, ferro, magnesio, potassio e fibre. Tuttavia, l'acido può danneggiare lo smalto dei denti. Ecco perché è meglio diluire il succo di limone con acqua e per chi ha i denti sensibili si consiglia di bere la bevanda con una cannuccia.

Per questo cocktail mattutino è meglio bere acqua a temperatura ambiente o anche un po più calda. Per ottenere il massimo beneficio dal bere acqua e limone, si consiglia di farlo a stomaco vuoto, 15-30 minuti prima di colazione. Ciò ti consente di ottenere il massimo da esso e questi sono i vantaggi.

Contribuisce alla perdita di peso

L'acqua al limone contiene fibre di pectina, che a loro volta riducono la sensazione di fame.

Il succo di limone aiuta a rimuovere le tossine dal corpo, aumentando l'efficacia dell'enzima che stimola il fegato. Allo stesso modo, il succo di limone favorisce una sana digestione e allevia i sintomi digestivi come bruciore di stomaco e gonfiore.

Quando si verificano processi infiammatori nel corpo, il livello acido-alcalino aumenta bruscamente. È un paradosso del limone, che di per sé ha un sapore aspro, ma quando entra nell'organismo lo alcalinizza e ripristina l'equilibrio acido-alcalino, riducendo così l'infiammazione.

L'acqua calda con il limone è utile per il sistema immunitario. Gli agrumi sono ricchi di vitamina C, sostanza fondamentale per la salute. Quando una persona è stressata, il livello di vitamina C nel suo corpo si riduce drasticamente, quindi gli esperti raccomandano di aumentare la dose di vitamina C nei giorni particolarmente stressanti.

L'acqua al limone previene il rischio di sviluppare malattie ai denti e alle gengive. Donerà anche freschezza al tuo respiro. Tuttavia, l'acido citrico, come accennato in precedenza, può danneggiare lo smalto dei denti. In questo caso, è meglio astenersi dal lavarsi i denti subito dopo aver bevuto succo di limone, o farlo prima di prenderlo.

L'acqua di limone favorisce la formazione e il rafforzamento del tessuto cartilagineo. Come agente alcalinizzante, il limone aiuta a eliminare l'acido urico dalle articolazioni, dove spesso si formano sacche di infiammazione. Questo è necessario per il normale funzionamento del sistema muscolo-scheletrico.

Il profumo del limone migliora l'umore, aiutando a liberarsi di emozioni negative, ansia e depressione. Questo, a sua volta, aumenta la resistenza fisica e allevia la fatica.

Un bicchiere di acqua calda con limone prima di colazione avvia i processi metabolici. In questo modo funge da sveglia per il corpo.

Come per tutte le diete e abitudini alimentari, è necessaria cautela. Poiché il limone contiene molti acidi, il suo consumo regolare può avere un effetto negativo sul corpo di persone che soffrono di varie malattie. Sulla lista delle controindicazioni ci sono cistite, ulcera allo stomaco, pancreatite, gastrite, calcoli della colecisti, diabete, malattie renali ed epatiche.

È necessario consultare un medico prima di bere acqua e limone se si soffre di queste malattie.