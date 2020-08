Scoperto il "focolaio" di batteri in cucina

La spugnetta da cucina è un terreno fertile ideale per la proliferazione dei batteri. Vi si trovano 200mila volte più batteri che sul sedile del water, ha detto in un'intervista a Radio Sputnik Nadezhda Raeva, direttrice del dipartimento di supervisione dell'igiene alimentare dell'amministrazione di Rospotrebnadzor per la regione di Mosca.

Le spugnette per lavare i piatti sono un terreno fertile per "infezioni" in cucina, ha detto Nadezhda Raeva. Secondo lei, le norme sanitarie previste per pub e ristoranti vietano l'utilizzo di spugne per lavare i piatti e lavorare le verdure.

"Le spugne hanno una struttura molto porosa, inoltre sono gommapiuma, ed è quasi impossibile lavarle e disinfettarle. In poco tempo, in una settimana, una spugna diventa una sorta d'incubatrice, fa crescere microrganismi 200mila volte di più che su un water. Se usate una sola spugna per tutte le occasioni, come per lavare il lavandino, lavare i piatti, lavare le verdure, sarà un terreno fertile per l'infezione nella nostra cucina. Si consiglia di cambiare le spugne almeno una volta alla settimana", ha detto a Radio Sputnik Nadezhda Raeva.

A seconda dell'utilizzo occorre utilizzare diverse spugne, sottolinea la specialista.

"Nel lavandino laviamo sia le radici contaminate dal suolo che i prodotti a base di carne, che possono contenere microrganismi patogeni, gli elminti. È meglio scegliere una spugna separata per lavare il lavandino. Inoltre Rospotrebnadzor (authority russa a difesa dei consumatori) consiglia di usare una spazzola separata o almeno un'altra spugna per lavare le verdure. Meglio una spazzola: i possibili agenti patogeni di malattie infettive non vi rimarranno", consiglia Nadezhda Raeva.

Al posto delle spugne, si consiglia di usare spazzole o pezzi di stoffa.

"È possibile sostituire la spugna con normali spazzole di plastica sintetica che possono essere lavate regolarmente, disinfettate con acqua bollente. La microflora patogena cresce nella plastica in quantità minori. I requisiti sanitari raccomandano anche l'uso di stracci da cucina che possono essere lavati entro la fine della giornata", afferma Nadezhda Raeva.