Rivelato da esperto di elettronica come le Smart TV riescono a spiarci

Queste "capacità" sono necessarie ai "televisori intelligenti" in modo da poter percepire i comandi con gesti o voce, ad esempio, accendere l'applicazione, cambiare canale TV, accendere o spegnere la TV, accendere o spegnere l'audio, ha detto all'agenzia Prime l'esperto di piattaforme digitali Arseny Shcheltsin.

Le funzionalità vocali si trovano in genere in tutte le moderne smart TV.

"I file vocali possono essere inviati al server del produttore per migliorare le funzioni vocali. Tuttavia, secondo le informazioni degli attivisti americani per i diritti civili, i servizi di intelligence di alcuni Paesi utilizzano marcatori del software per spiare le persone in tutto il mondo attraverso le smart TV", ha osservato l'esperto.

