'Uovo di dinosauro': un metodo semplice per conservare un avocado senza che si ossidi

La Drisi ha rivelato di non mangiare mai un intero avocado, quindi ha escogitato un trucco che la aiuta a conservarlo per diversi giorni.

Nel breve video che ha condiviso con i suoi follower su Instagram, si può vedere come la giovane donna tagli prima la punta dell'avocado, per poi usare un cucchiaio per rimuovere parte della polpa. Quindi, senza sbucciare la frutta o toglierne il nocciolo, la mette in un contenitore ermetico.

Nelle immagini pubblicate si può vedere che pure una settimana dopo l'avocado quasi non presenta macchie marroni sulla polpa.

