Rivelati i dettagli sul primo incontro tra Meghan Markle e il principe William

Una biografia reale appena pubblicata, "Finding Freedom", degli autori americani Carolyn Durrand e Omid Scobie, è destinata a far luce sulle esperienze del principe Harry e Meghan Markle all'interno della famiglia reale come coppia. Alcune delle affermazioni fatte nel libro, tuttavia, si sono rivelate piuttosto scandalose.

"Finding Freedom", un nuovo libro di memorie, ha rivelato alcuni dettagli impertinenti sul primo incontro, le prime impressioni e il rapporto personale tra il principe William e sua cognata Meghan Markle, secondo gli estratti del libro citati da Elle.

Gli autori del libro di memorie Omid Scobie e Carolyn Durand affermano nel libro che i due si sono incontrati per la prima volta nel novembre 2016 nella casa del principe William al Kensington Palace.

Markle, che era accompagnata all'incontro dal suo fidanzato, il principe Harry, aveva apparentemente pensato in anticipo al loro incontro e "si era preparata per una grigliata" da parte di William, suggerisce il libro, citando i commenti dell'ex attrice a un amico.

"Meghan pensava che William avrebbe senza dubbio voluto sapere tutto di lei e delle sue intenzioni. Era abbastanza consapevole di sé da capire che i fratelli erano diffidenti nei confronti delle donne che erano più interessate ai loro titoli che al loro benessere. E lei veniva "da un mondo del tutto diverso da quello di William, sua moglie e la maggior parte dei loro amici", hanno scritto i due.

Ma secondo gli autori, sembra che l'incontro di Meghan e William andò piuttosto bene.

"William le disse subito:non vedevo l'ora d'incontrare la ragazza che ha messo quello stupido sorriso sulla faccia di mio fratello", riportano Scobie e Durand.

Allo stesso tempo, una delle affermazioni più curiose fatte nel libro era l'idea che William avesse effettivamente sollevato alcune "preoccupazioni" ai suoi collaboratori riguardo alla velocità con cui il rapporto di suo fratello con l'attrice americana si stava evolvendo. Si dice che ciò sia accaduto nei primi mesi della relazione tra i due, poco dopo luglio 2016. Nel frattempo, a novembre 2016, William ha sostenuto pubblicamente suo fratello, che ha cercato di difendere Meghan dalle apparenti aggressioni che stava subendo dai tabloid britannici.

"Il Duca di Cambridge comprende perfettamente la situazione relativa alla privacy e sostiene la necessità che il principe Harry sostenga coloro che gli sono più vicini", si leggeva allora nella dichiarazione di William.

Ma allo stesso tempo, è stato lui a dire al principe Harry nell'aprile 2017, secondo il libro, di "'prenditi tutto il tempo necessario per conoscere questa ragazza", prima di precipitarti a fare qualsiasi cosa. E a quanto pare queste parole hanno davvero "fatto infuriare" il duca di Sussex.

Il libro suggerisce che questa conversazione avrebbe allontanato i fratelli l'uno dall'altro, con Harry che accusa il Duca di Cambridge di “snobismo” e che da allora “quasi” non gli parla. Non è chiaro quanto i due comunichino ora, poiché il principe Harry risiede attualmente a Los Angeles con Meghan e il loro figlio di 15 mesi Archie, dopo che il Duca e la Duchessa di Sussex hanno ufficialmente abbandonato le loro posizioni reali di alto livello a marzo. Tuttavia, né William né sua moglie Kate Middleton hanno mai visitato i loro parenti nella loro casa di campagna dell'Oxfordshire mentre vivevano ancora nel Regno Unito. È stato ancora riportato in precedenza dal Daily Mail che il padre di Harry, il principe Carlo, parla regolarmente con suo figlio per assicurarsi che "la porta sia sempre aperta" affinché i Sussex tornino alla famiglia reale.

"Finding Freedom" è stato pubblicato l'11 agosto e non è stato confermato dal principe Harry o da Meghan Markle, ha detto il loro portavoce a luglio. Tuttavia, la coppia si è sentita "rilassata" per i loro amici e collaboratori che sono stati intervistati per la biografia, ha suggerito il loro ufficio stampa. Secondo Scobie e Durand, hanno intervistato circa 100 fonti vicine alla coppia, compresi i membri dello staff del palazzo, per preparare il libro.