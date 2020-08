Meghan Markle "ispirata" dalle proteste di Black Lives Matter

Meghan Markle si è aperta al suo ritorno in America e ha tratto ispirazione dalle proteste pacifiche contro il razzismo, guidate dal movimento Black Lives Matter, che si sono svolte negli Stati Uniti negli ultimi mesi.

In un'intervista per The 19th Represents Summit, una settimana di conversazioni virtuali con donne leader in politica e vita pubblica, la Duchessa del Sussex, ha detto che è stato "semplicemente devastante" tornare nel proprio Paese d'origine tramortito dagli scontri con la polizia sullo sfondo delle proteste contro il razzismo.

Le manifestazioni si sono trasformate poi in violenti scontri tra forze dell'ordine e manifestanti, con gravi atti di vandalismo, linciaggi e saccheggi.

Ma anche se è stato "triste vedere dove fosse il paese in quel momento", Meghan Markle ha aggiunto:

"Se c'è un lato positivo in questo, direi che nelle settimane dopo l'omicidio di George Floyd, guardando alle proteste pacifiche, alle voci, al modo in cui le persone stavano effettivamente assumendo il loro ruolo... la tristezza si è trasformata in una sensazione di assoluta ispirazione, perché posso vedere che la marea sta cambiando".

Sottolineando che era "bello essere a casa", Markle ha promesso di "usare la mia voce in una maniera nella quale non sono stata in grado di fare negli ultimi tempi".

"Dal mio punto di vista, non è nuovo vedere questa corrente sotterranea di razzismo e pregiudizi certamente inconsci, ma penso che vedere i cambiamenti che vengono apportati in questo momento sia davvero qualcosa di cui non vedo l'ora di far parte", ha detto la Duchessa .

Meghan Markle e il principe Harry, che si sono trasferiti negli Stati Uniti quest'anno dopo aver annunciato a gennaio che si sarebbero ritirati dai ruoli di alto livello nella famiglia reale.

Il Duca di Sussex ha affrontato critiche dopo aver riferito che la storia del Commonwealth, che si è formata durante la decolonizzazione dell'Impero britannico nel XX secolo, "deve essere riconosciuta", anche se è "scomoda", durante una videochiamata con i giovani leader del Queen's Commonwealth Trust a giugno.