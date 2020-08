Rivelato il menù della cena perfetto per non ingrassare

Alfred Bogdanov, professore associato del Dipartimento di Dietetica e Nutrizione dell'Università medica di ricerca nazionale russa intitolata Pirogov, ha rivelato il segreto di una buona cena per mantenersi in forma e non aumentare di peso.

Combinare pesce, carne o pollo con le verdure come ultimo pasto della giornata aiuterà a prevenire i problemi di sovrappeso, ha detto. Ha inoltre osservato che i latticini, yogurt, formaggi e le uova sono considerati accettabili per una buona cena.

"L'opzione più favorevole per la cena è il pesce, i frutti di mare e qualsiasi altra opzione per le verdure: in umido, fresca, al vapore, a seconda delle preferenze di gusto", ha detto il medico in un commento al canale televisivo Zvezda.

Bogdanov ha inoltre consigliato di rinunciare alla frutta nella seconda metà della giornata per il suo alto contenuto di carboidrati.