La diabolica bambola Annabelle "prende vita" e "fugge" dal museo

La misteriosa scomparsa della bambola ha scatenato un'ondata di meme e battute su Twitter.

C'è chi mette in correlazione l'evento con gli altri nefasti accaduti in questo 2020.

E quindi la bambola di Annabelle è sparita dal museo super protetto e benedetto ogni giorno ora si fa interessante il 2020 — 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘺 (@nemindipity_) August 14, 2020

​Chi ci mette un po' a realizzare la portata dell'accaduto.

Io che leggo Io che realizzo

che Annabelle cosa ho letto:

è scappata: pic.twitter.com/LFOxabjku0 — 𝑫 ◟̽◞̽ (@ToBeSoGoldeen) August 14, 2020

​Qualcuno invita invece alla calma, motivando così la fuga.

Non preoccupatevi per annabelle voleva solo godersi il caldo di agosto pic.twitter.com/gl242T1NJR — 𝕯𝖗𝖆𝖈𝖚 (@y4nismaraj) August 14, 2020

​La voce sarebbe iniziata a circolare dopo che si era diffusa una notizia riguardo l'attrice Annabelle Wallis, famosa per essere apparsa nella serie 'Peaky Blinders'. In un'intervista a 'The Hollywood Reporter', la Wallis ha ricordato come il famoso attore Tom Cruise "corse con lei davanti alla telecamera" sul set di 'La mummia'. Tuttavia, una volta che un utente ha tradotto il testo in cinese e lo ha condiviso, la notizia è accidentalmente cambiata in "Annabelle è fuggita".

Annabelle, la bambola maledetta

L'agghiacciante storia di Annabelle è iniziata negli anni '70, dopo che una donna ha regalato a sua figlia, una studentessa di infermieristica di nome Donna, una vecchia bambola di pezza, conosciuta come Raggedy Ann.

Pochi giorni dopo, la giovane donna ha notato che la bambola aveva iniziato ad apparire in diverse parti della casa, in posizione eretta, come se iniziasse a muoversi da sola. Poi ha visto gocce di sangue sul suo petto e sulle sue mani. E quello è stato il momento in cui ha deciso di contattare un medium, che le ha rivelato come il giocattolo fosse posseduto dallo spirito di una bambina di sette anni di nome Annabelle Higgins.

Tuttavia, questa non è altro che una leggenda metropolitana. Annabelle divenne presto uno dei pezzi più popolari nel Museo Warren Museum dell'Occultismo, dove rimane in mostra in una teca di vetro.