Squalo intercetta Mike Tyson nell’oceano – drammatica esperienza… per lo squalo - Video

Quando le riprese hanno mostrato lo squalo incontrare Mike Tyson sul fondale, in molti hanno temuto il peggio. Per lo squalo…

Deve essere stato per un documentario adventure di quelli moderni, oppure per alzare la quota ai botteghini in vista del grande rientro sul ring del campione americano ‘Iron-King-Kong-Mike-Kid-Dynamite’ oramai 54enne, fatto sta che l’ex campione dei pesi massimi sul fondale infestato dagli squali ci è sceso veramente. E quando lo squalo più curioso, ma anche più grande gli si è avvicinato, in molti hanno temuto che lo mordesse.

Mike alllo squalo si intende. Come quella volta a Evander Holyfield durante l’incontro quando gli morse l’orecchio e poi ne sputò via un pezzo. Per fortuna gli squali non hanno orecchi, qualcuno avrà senz’altro osservato sui social, ed è così che l’avventura si è risolta con il grande, e in fondo non così ‘bad’ Mike, che immobilizza lo squalo per dare tempo ai ricercatori di impiantargli un ricetrasmettitore sulla pinna.

​Finalità scientifiche insomma. Chissà che avrà pensato lo squalo!