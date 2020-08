Caso Epstein: pubblici ministeri si rifiutano di rilasciare Ghislaine Maxwell dall'isolamento

Jeffrey Epstein è stato trovato privo di sensi in una cella di prigione il 10 agosto 2019 in circostanze misteriose e successivamente dichiarato morto. La sua morte ha causato rabbia tra le sue presunte vittime e il pubblico. Dopo che Ghislaine Maxwell è stata arrestata all'inizio di luglio alcuni sostengono che potrebbe avere lo stesso destino.

I pubblici ministeri statunitensi affermano che Ghislaine Maxwell è tenuta in isolamento in una prigione di Brooklyn per la sua sicurezza e per "l'ordine" all'interno del penitenziario. La dichiarazione arriva pochi giorni dopo che la 58enne si è lamentata delle condizioni in cui si trova, descrivendole "dure". Inoltre la Maxwell e il suo team legale hanno affermato che è stata trattata "peggio" di altri detenuti in attesa di giudizio. I suoi avvocati hanno chiesto che Maxwell venisse "rilasciata e che li fossero stati dati i privilegi concessi ad altri detenuti in attesa di giudizio".

"Continua a essere sorvegliata 24 ore al giorno da telecamere di sicurezza e da più guardie carcerarie, molte delle quali non sembrano essere il personale regolare del MDC (Metropolitan Detention Center). Queste guardie carcerarie osservano costantemente la signora Maxwell e prendono appunti su ogni sua attività, comprese le sue conversazioni telefoniche con l'avvocato difensore ", hanno detto gli avvocati di Maxwell in una mozione.

Il team di Maxwell ha anche notato che la sua cella viene perquisita più volte al giorno ed è costretta a sottoporsi a numerose ispezioni corporali. Tali condizioni, affermano gli avvocati di Maxwell, ostacolano la sua capacità di prepararsi per la difesa, osservando che, a differenza di Jeffrey Epstein, la loro cliente non ha tendenze suicide.

I pubblici ministeri, tuttavia, hanno respinto la loro proposta. "Per ragioni che includono la sicurezza, l'imputata non dovrebbe essere completamente integrata negli alloggi in stile dormitorio con gli altri detenuti", ha detto l'assistente procuratore di Manhattan Alex Rossmiller. Ha osservato che Maxwell verrà messa in regime di detenzione standard "solo e quando il BOP (Federal Bureau of Prisons) sarà assicurato che tale collocamento non rappresenterebbe una minaccia per il regolare funzionamento dell'istituzione".

Chi è Ghislaine Maxwell

Figlia del magnate dell'editoria britannico Robert Maxwell, avrebbe incontrato Jeffrey Epstein negli anni '80 e i due hanno avuto una relazione romantica per diversi anni, rimanendo intimi anche dopo la loro rottura. Si dice che Maxwell abbia presentato Epstein a molte persone potenti, tra cui il principe Andrew e l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.

Secondo le presunte vittime di Epstein, la Maxwell lavorava come "procacciatrice" di ragazze per il finanziere, attirando giovani donne, offrendo loro lavori come massaggiatrici o assistenti personali al miliardario. Documenti giudiziari non sigillati di precedenti casi contro Maxwell ed Epstein hanno presumibilmente rivelato che in alcuni casi anche Maxwell avrebbe preso parte agli abusi a sfondo sessuale.

Jeffrey Epstein è stato arrestato nel luglio 2019 con l'accusa di gestire una rete di traffico sessuale di minori, ma non è vissuto abbastanza per vedere il processo. Il 10 agosto si è impiccato in una cella di prigione. Ciò ha causato rabbia tra le sue presunte vittime.

Quindi Ghislaine Maxwell è l'unica persona che può far luce sui crimini presumibilmente commessi da Epstein e forse dai suoi potenti amici.