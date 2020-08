Due semplici regole per selfie spettacolari

Come si fa a fare un selfie come si deve? Niente di complicato – le regole base sono solamente due, le spiega il fotografo Vladimir Shirokov.

Il noto fotografo di star russe e internazionali Vladimir Shirokov ha rivelato ai media le due semplicissime regole grazie alle quali chiunque può fare dei selfie spettacolari.

Innanzitutto, quando pianifichi la tua fotografia, devi scegliere la luce giusta.

"Dopo aver scattato ritratti di star internazionali per 30 anni, posso dichiarare con assoluta competenza che la luce più abbellente non è altra che quella naturale del giorno”, ha detto in onda su Channel One.

La seconda regola importante, secondo l'esperto, è il punto di ripresa corretto.

"Se abbasso la fotocamera e scatto una foto dal basso, sarà molto brutta; se la sollevo più in alto, diventerò immediatamente una persona diversa", ha detto Shirokov.

Due regole semplici, non difficili da realizzare e anche intuitive da sé che, ribadite da un professionista, incoraggeranno molti a cercare l’inquadratura migliore.