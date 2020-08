Adorabile esemplare di Shiba Inu impara a nuotare - Video

Sebbene non si tratti di una razza naturalmente portata a muoversi all'interno dell'acqua, con un po' di allenamento e di perseveranza anche un Shiba Inu può trasformarsi in un campione di nuoto.

Con il mese di agosto l'estate è arrivata davvero per tutti, anche per questo simpatico esemplare di Shiba Inu, immortalato durante una lezione di nuoto in piscina.

Il tenero animale, dall'aspetto simile a quello di una volpe, viene ripreso a volteggiare nell'acqua in una speciale imbragatura necessaria per facilitargli al massimo il compito.