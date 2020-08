Kim Jong-un usa "servizi igienici esclusivi"

Come avrebbero spiegato "fonti vicine alla dinastia di Kim Jong-un", usare un bagno pubblico durante i suoi viaggi attraverso il paese sarebbe "impensabile" per il leader.

Le elaborate misure di sicurezza impiegate dal capo di stato nordcoreano Kim Jong-un si estendono non solo ai suoi mezzi di trasporto, come un treno blindato e "veicoli speciali progettati per viaggiare su terreni montuosi o innevati", ma anche ai servizi igienici, riporta il Daily Mirror.

Secondo il quotidiano, il leader nordcoreano usa sempre bagni privati ​​durante i viaggi con diversi veicoli che utilizza, ad esempio, una "Mercedes di lusso" che faceva parte del suo convoglio durante il vertice di giugno 2018 a Singapore, è dotata di questi servizi.

"Fonti vicine alla dinastia Kim" avrebbero anche affermato che sarebbe stato "impensabile" per Kim usare un bagno pubblico durante i suoi viaggi attraverso il Paese.

Come sostiene il giornale, queste misure di sicurezza relative ai servizi igienici hanno lo scopo d'impedire che le "feci di Kim cadano nelle mani sbagliate", citando un disertore nordcoreano che ha affermato che "le escrezioni del leader contengono informazioni sul suo stato di salute, quindi non possono essere lasciate dietro di se".

Secondo quanto riferito, una fonte ha affermato che Kim utilizza "servizi igienici esclusivi" per far esaminare "di tanto in tanto" la sua urina e le sue feci per accertare la sua salute.

Il quotidiano sottolinea inoltre che, "negli anni", sono emerse affermazioni su agenzie d'intelligence che "raccoglievano o tentano di raccogliere segretamente le feci di leader stranieri", quindi le notizie sulle abitudini igieniche di Kim non sembrano "così inverosimili".