Come far maturare una banana in pochi minuti

La banana è uno dei frutti più ricchi, nutrienti e sani. Ma come farle maturare se sono ancora verdi e non hai tempo? Questo semplice trucco ti aiuterà a farlo quasi immediatamente.

Se le banane non sono abbastanza mature, evitare di metterle in frigo. Riscaldate invece il forno a 250° C e metteteci le banane non sbucciate per circa 15 minuti. Quindi fatele raffreddare gradualmente. È fatta! Ora sono perfette da consumare. Certo, sarebbe meglio lasciarle maturare naturalmente, ma questo trucco ti aiuterà a renderle più morbide e dolci.

Puoi anche mettere le banane in un sacchetto di carta per diversi giorni. Controlla frequentemente e tirale fuori dal sacchetto quando sono mature. Il processo di maturazione di questo frutto è dovuto all'emissione di etilene. Va notato che puoi usarlo anche per maturare altri frutti: basta metterli nella stessa busta.

