In frigo o a temperatura ambiente? Come bisognerebbe conservare le uova

Le uova sono spesso conservate fuori dalle celle frigorifere nei supermercati e nei negozi. Tuttavia, quando torniamo a casa, la maggior parte di noi è abituata a metterle sempre in frigo. Ma è davvero così importante? Nell'articolo la risposta!

Il segreto è nel guscio. Sebbene l'uovo non abbia bisogno di freddo e possa essere perfettamente conservato a temperatura ambiente, ha uno strato sottile, la cosiddetta cuticola, sotto il guscio, che lo tiene al riparo dalla salmonella e da altri batteri.

Tuttavia, sbalzi di temperatura possono danneggiare la cuticola e questo è il motivo per cui è necessario prestare particolare attenzione alla conservazione di questo alimento.

Un altro pericolo è l'effetto dannoso dell'umidità e la comparsa di acqua condensata e, di conseguenza, batteri e funghi sulla superficie porosa dell'uovo. Ecco perché diversi esperti del settore sconsigliano di lavare le uova prima di metterle in frigorifero. Bisognerebbe lavarle solo poco prima di essere consumate.

Ma perché le teniamo in frigo? I supermercati hanno spesso impianti di condizionamento e a casa è più difficile mantenere una temperatura più stabile. La Food and Drug Administration statunitense allo stesso tempo avverte che lasciare le uova fuori dal frigorifero per più di due ore aumenta il rischio di diffusione della salmonella, un batterio che si riproduce a temperature comprese tra 4 e 60 °C.