George e Amal Clooney donano $ 100.000 a enti di beneficenza in Libano

"Siamo profondamente preoccupati per la popolazione di Beirut e per la devastazione che ha dovuto affrontare negli ultimi giorni. Abbiamo trovato tre enti di beneficenza che forniscono aiuti essenziali sul campo: la Croce Rossa libanese, Impact Lebanon e Baytna Baytak. Doneremo 100.000 $ a queste tre organizzazioni e speriamo che altri aiuteranno in ogni modo possibile ", dice la dichiarazione dei Clooney citata da Variety.

Almeno 149 persone sono morte, circa 5.000 sono rimaste ferite e circa 300.000 sono rimaste senza casa dopo che 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, immagazzinate in modo improprio dal 2014 nel porto di Beirut, sono esplose il 4 agosto. Molte persone sono ancora disperse.

Il governo libanese ha dichiarato tre giorni di lutto per la tragedia e lo stato di emergenza per due settimane.