Meccanici russi trasformano un carro funebre in un'auto da corsa - Video

Un carro funebre da corsa è in mostra in questi giorni al forum Necropolis Primorye 2020, che è iniziato nella città russa di Artiom, vicino a Vladivostok.

Gli organizzatori hanno pubblicato sul proprio account Instagram (necropolis_expo) il video di questa insolita vettura, una Toyota Crown, che esegue manovre sportive e di drifting su pista bagnata.

"Il veicolo è stato modificato per funzionare in condizioni estreme", ha detto a Sputnik una portavoce del comitato organizzatore senza fornire dettagli.

I meccanici hanno trasformato l'auto su richiesta di un'impresa di pompe funebri di Novosibirsk. Tra le altre cose, hanno ridotto l'altezza da terra, sostituito il telaio e l'asse posteriore e cambiato il giunto cardanico.

Un concorso di pompe funebri era originariamente previsto come parte del forum e della mostra associata ad Artiom. Oltre a misurarsi in velocità, i concorrenti dovrebbero posizionare una bara in una fossa di dimensioni specifiche al primo tentativo.

Successivamente, tuttavia, è stato annunciato che il concorso sarebbe stato spostato a Omsk, quindi a Novosibirsk, fino a quando non è stato definitivamente rinviato al 2021.