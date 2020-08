Kate Middleton rende alla moda una maschera realizzata in Spagna

Martedì 4 agosto, la duchessa ha visitato una agenzia che aiuta le giovani madri con prodotti essenziali con sede a Sheffield chiamata Baby Basics, dove ha aiutato a disimballare le donazioni da più di 19 marchi che hanno contribuito a donare 10.000 forniture a 40 fondazioni in tutto il paese, per le famiglie più vulnerabili della nazione.

Per l'occasione, Kate ha indossato un elegante vestito bianco con una maschera per il viso a stampa floreale. Si tratta della prima volta che viene vista in un'apparizione pubblica con una mascherina e ha deciso che sarebbe stato un marchio made in Spain ad accompagnarla. È il marchio Amaia Kids, un marchio di moda per bambini britannico, ma realizzato in Spagna dalla designer Amaira Arrieta, che ha prodotto mascherine per gli ospedali durante il lockdown.

"Abbiamo deciso di utilizzare tutta questa esperienza per disegnare una piccola collezione di mascherine di cotone, solo per far sorridere i nostri bambini invece di piangere quando devono uscire e usarli per proteggersi", spiega l'azienda sul suo sito web.

Sebbene sia un marchio per bambini, progetta anche maschere per adulti. Il modello riutilizzabile scelto da Middleton costa 15 sterline, che equivalgono a 16,60 euro. Ha un doppio strato di cotone 100% e uno strato aggiuntivo di un filtro TNT da 50gr. Il suo esterno è stato progettato con un tessuto floreale del tipo Wiltshire Liberty e include 5 ricariche per filtri.