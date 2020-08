Comacchio, salvata piccola tartaruga marina di 17 centimetri appena - Foto

Rinvenuta sulla spiaggia di Comacchio, provincia di Ravenna, un piccolo esemplare di tartaruga marina Caretta caretta di 17 centimetri.

L’esemplare annaspava in acqua e appariva in grossa difficoltà. Alcune persone presenti sul lido dove la tartarughina Caretta caretta si era arenata hanno chiamato la Capitaneria di Porto chiedendo l’intervento della Guardia Costiera.

Il centro Cestha e i suoi biologi hanno preso in cura la tartaruga marina che aveva perso la rotta.

Ora la tartaruga, ricoperta da capo a piedi, sul carapace e sulle pinne, di un parassita pericoloso, è in cura a Marina di Ravenna.

I biologi le stanno somministrando terapie veterinarie per farla guarire dal ‘dente di cane’ che ricopre la sua superficie.

Una volta che si sarà pienamente ristabilita, la piccola tartaruga di 17 centimetri ritrovata sulle spiagge di Comacchio nel ravennate sarà rilasciata in mare con un grande in bocca al lupo e nella speranza che non debba mai imbattersi in una busta di plastica lasciata da esseri umani inconsapevoli.