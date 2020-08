Jeffrey Epstein: un "presidente spagnolo" tra i predatori sessuali, dichiara presunta vittima

Le accuse sono state rese pubbliche come parte dell'indagine in corso sulle connessioni di Ghislaine Maxwell con il defunto Jeffrey Epstein. Una delle sue presunte "schiave del sesso" ha descritto l'abuso nella sua testimonianza in tribunale contro Maxwell nel 2016.

Virginia Giuffre, una delle donne che accusano il defunto finanziere Jeffrey Epstein e la sua confidente Ghislaine Maxwell di tratta e sfruttamento sessuale, nel 2016 ha dichiarato a un tribunale di essere stata prestata a un principe senza nome e a un "presidente" spagnolo.

Giuffre, che era stata reclutata da Maxwell per Epstein come massaggiatrice quando aveva 16 anni, ha affermato di essere stata costretta a fare sesso con un certo numero di uomini potenti tra cui il principe Andrew britannico, l'ex governatore del New Mexico Bill Richardson, l'ex senatore George Mitchell e Agente di modelle francese, Jean-Luc Brunel.

La donna aveva dichiarato in un tribunale distrettuale di New York che Epstein e Maxwell le avevano ordinato di fare sesso "...con un altro principe che non conosco il suo nome".

"C'era un altro presidente straniero, non ricordo il suo nome", ha aggiunto. “Era spagnolo. Ce n'erano molti, è difficile per me ricordarli tutti ".

Giuffre lo descrisse come un uomo sulla quarantina: "capelli alti e scuri". Ha detto che l'incontro, a suo ricordo, era avvenuto nel New Mexico.

In Spagna non c'è presidente, dove il capo del governo è il primo ministro. Il famigerato "libro nero" di Jeffrey Epstein di contatti di alto profilo comprendeva l'uomo d'affari Alejandro Agag, aiutante e genero di Jose Maria Aznar, che è stato il primo ministro spagnolo dal 1996 al 2004. Virginia Giuffre afferma di essere stata una serva sessuale di Epstein dal 2000 al 2002.

Il presidente della Colombia nel 1998-2002, Andres Pastrana, appare su un diario di volo del 2003 del jet privato di Epstein, soprannominato "Lolita Express". Ha ammesso di aver volato con Epstein alle Bahamas, anche se il volo apparentemente è avvenuto dopo che Giuffre avrebbe tagliato tutti i legami con Epstein.

Tutti gli uomini citati da Giuffre hanno negato qualsiasi illecito. Ghislaine Maxwell nel 2015 l'ha accusata di aver mentito, con Giuffre che in risposta ha debositato una causa per diffamazione risolta a suo favore due anni dopo.

Nella sua deposizione come parte di quella causa, Giuffre affermò anche che Maxwell usava la coercizione per fare sesso con più ragazze di appena 15 anni sull'isola privata di Epstein.

La socialite britannica, che è stata arrestata il mese scorso, si è dichiarato non colpevole in attesa di processo il prossimo luglio.