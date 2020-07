Il nuovo, lussuoso yacht di Cristiano Ronaldo - Foto

Lo scafo, costruito dal cantiere italiano Azimut, si chiama Grande 27 ed è appunto lungo 27 metri. È strutturato su due piani, ha sei bagni e quattro suite doppie, tutte con vista sul mare. Inoltre, è in grado di raggiungere una velocità massima di 28 nodi (51,8 km / h) grazie ai suoi due motori MAN R V12 1900 mHP.

Il fuoriclasse portoghese e la sua compagna, la modella argentina Georgina Rodríguez, hanno condiviso con i loro follower diverse immagini in cui sia il ponte che l'interno del sofisticato yacht possono essere ammirati in dettaglio.

Visualizza questo post su Instagram Fantas✨🦄 #dreaming Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 20 Lug 2020 alle ore 6:05 PDT

Nel 2016 Ronaldo - che allora giocava per il Real Madrid - noleggiò uno yacht Ascari lungo 35 metri per circa 90.000 dollari a settimana. Nel 2019, invece, ha optato per la lussuosa barca Africa I, costruita dal cantiere Benetti. Il prezzo di noleggio di questo yacht può raggiungere i 250.000 dollari a settimana.