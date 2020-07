Harry Potter compie 40 anni: cinque curiosità sul "ragazzo che è sopravvissuto"

Harry Potter, il protagonista della leggendaria saga partorita dall'inglese Joanne Rowling, celebra oggi il suo 40° compleanno. Scopri alcune curiosità sul piccolo (non più) mago!

È nato lo stesso giorno della sua creatrice

J.K. Rowling ha molto in comune con il suo personaggio da protagonista. Il mago Grifondoro compie gli anni nel suo stesso giorno, sebbene sia nato 15 anni dopo, nel 1980.

Milioni di fan fanno gli auguri al piccolo mago e alla scrittrice inglese per il loro compleanno attraverso l'hashtag #HarryPotter40:

#HappyBirthdayHarryPotter #HarryPotter40#HarryPotter

31 luglio 1980

Tantissimi auguri a questo mago ormai quarantenne.

Tantissimi auguri anche all'autrice di tutto ciò @jk_rowling, di questo fantastico mondo, dove ognuno si rifugia ormai da anni.💕 pic.twitter.com/v6QheXTiBd — bongiovì francesca 🐺 (@BongioviF) July 31, 2020

Nel mondo magico, oggi #HarryPotter compie 40 anni! Tanti auguri amico! È stato bello crescere con te #harrypotterbirthday #HarryPotter40 — Chiara Longo (@ChiaraLong) July 31, 2020

Avrebbe potuto avere un altro padre

I genitori di Harry, James e Lily Potter, furono uccisi dal sinistro mago Lord Voldemort quando aveva solo un anno.

La stessa autrice della saga ha rivelato che un amico e compagno di studi di Lily, Severus Snape, era innamorato della giovane donna, e se lei avesse ricambiato i suoi sentimenti probabilmente sarebbe diventato il padre di Harry.

Inoltre, "Snape è morto per Harry a causa del suo amore per Lily", ha confessato Rowling in un commento su Twitter.

Perché è così ricco?

Nel quarto libro della saga, 'Harry Potter e il Calice di Fuoco', ci sono diversi dettagli che indicano che, nonostante abbia avuto un'infanzia umile, Harry proviene da una famiglia molto ricca.

Nel 12° secolo, l'antenato di Potter, il vasaio Linfred di Stinchcombe, creò diverse pozioni così popolari da essere utilizzate ancora oggi.

Allo stesso modo, il nonno di Harry, Fleamont Potter, "quadruplicò la fortuna della famiglia" inventando un popolare prodotto magico per capelli, chiamato Pozione per capelli Sleekazy e capace di "domare anche i capelli più fastidiosi" con solo due gocce.

Non si è mai laureato a Hogwarts

A differenza della maga Hermione Granger, sia Harry che il suo migliore amico Ron Weasley non si sono mai laureati alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. I giovani non hanno voluto far ritorno all'istituzione dopo la leggendaria Battaglia di Hogwarts.

Tuttavia, ciò non ha impedito loro di diventare dipendenti del Ministero della Magia. Più tardi, Ron iniziò a lavorare a fianco di suo fratello nel negozio di scherzi magici dei fratelli Weasley a Diagon Alley.

Un Harry Potter americano?

Riesci a immaginare il personaggio di Harry Potter interpretato da un altro attore? L'americano Liam Aiken, noto principalmente per i suoi ruoli nei film 'Nemiche amiche' ed 'Era mio padre', era stato preso in considerazione per il ruolo del piccolo mago.

Tuttavia, l'autrice della saga fantasy ha chiesto agli autori della serie di assumere solo attori britannici. Di conseguenza, il mago è stato interpretato dall'inglese Daniel Radcliffe.

"Ci sono stati momenti in cui pensavamo che non avremmo mai trovato un attore che incarnasse lo spirito complesso e la profondità di Harry. Poi Dan è entrato e abbiamo capito tutti che lo avevamo finalmente trovato", ha rivelato il regista Chris Columbus.