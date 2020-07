Riesci a immaginare il guacamole senza avocado? È possibile, ti sveliamo la ricetta

La ricetta originale del guacamole si basa sull'avocado e altre verdure. Le possibili ricette sono molte, ma la più sorprendente è quella che elimina totalmente l'avocado e che, tuttavia, mantiene il sapore di quell'ingrediente e ha l'aspetto tradizionale. Vi sveliamo come è.

Spesso i ristoranti incontrano il problema che l'aggiunta di avocado al guacamole provoca l'ossidazione della salsa in breve tempo. Fortunatamente c'è un trucco: preparalo senza avocado in modo che il resto delle verdure gli dia il suo sapore particolare.

L'agenzia messicana El Universal ha condiviso una ricetta molto semplice per prepararlo a casa. Le verdure di cui avrai bisogno sono 10 jalapeños ("peperoncino grasso"), 5 spicchi d'aglio e un quarto di cipolla. Come condimento viene utilizzato un mazzo di coriandolo, un cucchiaio di zucchero di canna, due cucchiai di aceto bianco e olio d'oliva.

Il primo passo sarà lavare bene tutte le verdure. Devi rimuovere lo stelo dai jalapeños, sbucciare gli spicchi d'aglio e tritare il coriandolo. Quindi, mettete un po' di olio d'oliva a fuoco medio in una padella per friggere i jalapeños fino a quando non diventano lucidi.

Mentre lasci riposare i peperoncini, pestare l'aglio, la cipolla, lo zucchero, una tazza di olio d'oliva, coriandolo, jalapeños fritti e aceto. La tua salsa di guacamole alternativa sarà pronta in un batter d'occhio.

Come vedete, nessun avocado. Ma l'agenzia assicura che la salsa sia cremosa e verde e, per quanto incredibile possa sembrare, ha il sapore di avocado. Potete provare a servirlo senza dire che non ci sia l'avocado tra gli ingredienti.