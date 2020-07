È così che appare la furia di un grande squalo bianco in prima persona - Video

L'Australia non è solo il Paese dei serpenti velenosi e dei ragni giganti, ma anche degli squali enormi.

In questo video, si vede come un grande squalo bianco sperona una piccola barca. Secondo l'autore del video, la barca si trovava sulla costa settentrionale della Tasmania, dove il suo equipaggio si era radunato per vedere le foche.

Lo squalo è riuscito a mordere la parte anteriore della barca, prima di spostarsi verso la parte posteriore e tirare la coda fuori dall'acqua. Si stima che lo squalo fosse lungo circa 3,5 o 4 metri.

"Siamo fuggiti incolumi e siamo subito andati a riva per vedere i possibili danni causati alla nostra barca. Un attacco sfortunato (per il predatore) dato che ci trovavamo inconsapevolmente nel territorio dello squalo", dice l'uomo che ha registrato il video.