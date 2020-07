Elon Musk twitta che gli alieni hanno costruito le piramidi

Elon Musk è andato su Twitter giovedì sera per condividere alcune conoscenze storiche di cui pochi osano parlare.

"Gli alieni hanno costruito le piramidi (ovviamente)", ha scritto il fondatore di Tesla e SpaceX, suggerendo che il faraone Ramses II era probabilmente un extraterrestre.

E mentre alcuni utenti sembravano prendere la battuta di Elon alla lettera (non ci sono prove del coinvolgimento degli alieni nella costruzione di piramidi), altri erano più scettici.

Ramses II was 😎 — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

​"Dico che i dinosauri hanno costruito le piramidi", ha scherzato un commentatore.

Un altro ha chiesto, "gli alieni stanno pagando il tuo accordo prematrimoniale?" alludendo al recente imbarazzante scambio online di Musk con sua moglie sull'uso dei pronomi.

La mia teoria è che Elon è un extraterrestre ", ha aggiunto un'altro utente. "È nello spettro autistico alieno (ancora intelligente per un essere umano), quindi lo hanno esiliato e ora sta prosperando".

Il magnate della tecnologia ha avuto problemi in passato per i suoi tweet: i suoi commenti sul passaggio di Tesla ad azienda privata gli sono costati 40 milioni di dollari e il posto di presidente della compagnia, e le sue osservazioni sprezzanti contro un sub thailandese hanno innescato una causa per diffamazione.

Anche questa settimana Elon Musk si è impegnato in uno botta e risposta con Bill Gates sulla pandemia di coronavirus. L'imprenditore miliardario ha sostenuto che i test falsi positivi esagerano la gravità della situazione e che i lockdown non sono necessari.

Bill Gates, che ha impegnato centinaia di milioni di dollari nello sviluppo di un vaccino contro il virus, ha definito le dichiarazioni di Musk "scandalose" e gli ha suggerito di attenersi agli argomenti che conosce meglio.

Musk ha risposto nel suo tipico stile burlesco, twittando: "La voce che Bill Gates e io siamo amanti è completamente falsa."