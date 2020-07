Quando è il momento giusto per comprare l'anguria: il consiglio di un agronomo

Si ritiene che le angurie migliori maturino a metà agosto. In questo periodo nelle città appaiono mercatini e negozi a tema dove vengono vendute. Tuttavia è possibile trovare angurie e meloni sin da ora, ma molti temono che questi prodotti non si possano mangiare, dal momento che per maturare così presto sono stati trattati massicciamente con fertilizzanti. Ma questo metodo di coltura rappresenterebbe la morte per un'anguria, afferma l'agronomo Elizaveta Tikhonova.

"Nella coltivazione intensiva di angurie, è difficile usare nitrati. E' impossibile iniettare nitrati, l'anguria morirebbe. Anche se si introduce questa sostanza attraverso il sistema radicale. Questi fertilizzanti servono per sviluppare le foglie e non vanno ad impattare il frutto. L'unico posto dove possono apparire è. , poi è nella buccia, ma nessuno la mangia", ha detto la Tikhonova a Radio di Sputnik.

Chi non ha paura dei nitrati nelle angurie è preoccupato da qualcos'altro: la maturazione precoce. Si possono acquistare le angurie che sono già in vendita?

"Non si può, ma bisogna. Ora puoi trovare in vendita angurie del Daghestan e dell'Iran. In Iran si ottengono quattro raccolti. In Uzbekistan, a volte ci sono tre raccolti: la prima sotto serra, poi la semenzale e l'ultima senza irrigazione. Differiscono solo nella dolcezza. Più acqua viene utilizzata. quando crescono, meno dolce è il frutto. Pertanto, le angurie più dolci crescono senza innaffiamento, ma maturano entro la fine di luglio-l'inizio di agosto", ha dichiarato l'agronomo nell'intervista.