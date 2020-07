Su WhatsApp in arrivo una funzione molto desiderata e attesa

Il portale ha spiegato che al momento questa funzione è ancora in fase di sviluppo, ma quando sarà disponibile, gli utenti avranno una sezione speciale chiamata "Dispositivi collegati". Sarà possibile aggiungere un nuovo dispositivo e tutti i telefoni, computer e tablet sotto un unico account verranno visualizzati.

Non si sa ancora quando esattamente la funzione sarà resa disponibile.

In precedenza gli sviluppatori hanno iniziato a testare una funzione in WhatApp che consentirà di cercare rapidamente i messaggi nelle chat per data. Ora, secondo WABetaInfo, è nella fase di test alfa.