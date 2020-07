Questi sono i benefici della gomma da masticare

Oltre ad avere un gusto gradevole e lasciare un respiro fresco, la gomma da masticare ha una grande varietà di benefici per la salute, afferma la nutrizionista del dipartimento di salute di Mosca Antonina Starodubova.

Pertanto, l'esperto sottolinea che la gomma da masticare può contribuire alla perdita di peso corporeo.

"Ci sono dati che dimostrano che la gomma da masticare ha effetti sulla riduzione del peso corporeo. In alcune persone, si osserva una riduzione dell'appetito quando masticano regolarmente la gomma", ha detto la nutrizionista.

Ciò è dovuto al fatto che il chewing-gum riduce l'appetito, il che porta a un minor numero di pranzi durante il giorno. Questo effetto, a sua volta, si verifica perché "la bocca è occupata" e la percezione del gusto cambia, ha spiegato la Starodubova.

La nutrizionista ha anche aggiunto che i muscoli masticatori, lavorando sodo, possono bruciare calorie. Inoltre, i movimenti ripetitivi che si verificano mentre si mastica la gomma stabilizzano lo stato emotivo.

Un altro aspetto salutare della gomma da masticare è l'igiene, ma non nel senso comune secondo cui la gomma da masticare stessa rimuove i resti di cibo in bocca. Questo accade perché la gomma da masticare aumenta la secrezione di saliva.

"La saliva ha effetti benefici, poiché elimina i resti di cibo, mentre gli enzimi che contiene impediscono la diffusione di batteri nella cavità orale e questo aiuta a prevenire la carie e rinfresca l'alito", ha detto il nutrizionista.

La Starodubova però avverte che masticare la gomma per troppo tempo e troppo regolarmente può anche avere effetti negativi. Pertanto, può causare problemi articolari, usura delle otturazioni dentali e degli impianti.

Per ridurre al minimo il potenziale danno delle gomme da masticare, l'esperto consiglia di scegliere quelle senza zucchero o di masticarle per circa 10-20 minuti e non più di 30 minuti al giorno.