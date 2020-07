Principe Harry e Meghan Markle fanno causa per violazione della privacy per foto del figlio

Il principe Harry e Meghan Markle hanno hanno fatto una denuncia per violazione della privacy contro i paparazzi californiani, accusando i collaboratori di media non identificati di scattare foto del loro figlio di 14 mesi in casa senza permesso, ha rivelato Eriq Gardner di The Hollywood Reporter's.

La vicenda è stata confermata a France Presse dall'avvocato della coppia Michael J. Kump, "l'avvocato delle star" che ha rappresentato Kim Kardashian e i suoi familiari in numerose controversie passate. Secondo Kump, "il Duca e la Duchessa del Sussex stanno intentando causa per proteggere il diritto alla privacy del loro figlio... e per scoprire e fermare coloro che cercano di trarre profitto da queste azioni illegali".

La causa è stata presentata in California, dove è illegale scattare foto di persone a casa senza permesso, anche se le foto sono state scattate fuori dalla proprietà, usando teleobiettivi o droni. La denuncia afferma che il duca e la duchessa del Sussex "hanno recentemente appreso che qualcuno sta acquistando fotografie del loro figlio di 14 mesi, Archie, affermando erroneamente di averle scattate in una "recente gita pubblica a Malibu".

"Ma Archie non è stato in pubblico, figuriamoci a Malibu, da quando la famiglia è arrivata qui", ha detto, sostenendo che gli scatti sono stati fatti durante "attività nel cortile della residenza, all'insaputa" dei genitori del bambino.

Poiché la coppia non è a conoscenza dell'identità del fotografo o chi ha venduto la foto, la denuncia è stata sporta contro ignoti. I querelanti vogliono l'identificazione di queste persone e la richiesta di ritirare tutte le foto di Archie di dominio pubblico, oltre a smettere di seguire la famiglia in modo illegale.