Taylor Swift lancia a sorpresa il suo nuovo album 'folklore'

La famosa cantante Taylor Swift ha annunciato l'uscita del suo ottavo album in studio, 'folklore'. L'album includerà collaborazioni con leggende indie-folk come Bon Iver e The National. Le reazioni dei fan italiani.

L'interprete americana ha condiviso attraverso i suoi social network diverse immagini in bianco e nero in cui posa in una foresta in clima autunnale. Inoltre, ha pubblicato l'elenco delle canzoni che compongono il nuovo album.

L'uscita dell'album è accompagnata dall'anteprima del nuovo video musicale della Swift, 'Cardigan'.

La cantante di 'Skake it Off' ha confessato che 'folklore' è un'opera molto personale che "ha scritto e registrato in isolamento" e in cui "ha riversato tutti i suoi capricci, sogni, paure e riflessioni".

"I tempi in cui viviamo continuano a ricordarmi che nulla è garantito. Il mio istinto mi dice che se fai qualcosa che ami dovresti mostrarlo al mondo", ha detto la Swift.

Non sono tardate ad arrivare le reazioni dei fan italiani, alcune ricolme di entusiasmo.

Questo 2020 per quanto riguarda la musica davvero pazzesco, abbiamo avuto: future nostalgia e chromatica che sono due album SPAZIALI e stanotte avremo pure un nuovo album di Taylor — el ☕️ (@lavietlamour) July 23, 2020

C'è anche chi vede il nuovo album come uno step importante nel percorso di conversione della famiglia al culto di Taylor Swift.

sto discutendo con la mia famiglia taylorfobica e all'improvviso mi sono alzato e ho esordito con "e se vi dicessi che stanotte esce il nuovo album di taylor?" SILENZIO TOMBALE finché mia nonna che non aveva detto niente esclama:"ma il cd lo prendo per te o anche per me?’’ — simone🧃 (@maybeloco) July 23, 2020

Commenti ironici sul look mostrato dalla cantante per il lancio dell'album. Uno...

Taylor poteva rilasciarlo prima l'album così mettevo il vestitino bianco e andavo nel campo d'orzo a fare foto a tema — Sara💕🐧 (@leanitonback) July 23, 2020

​... e due.

Taylor Swift ha deciso di incarnare al 100% il titolo di gattara con il cardigan. — carlotta (@_treacherous_13) July 23, 2020

​Ma la Swift, dichiarata l'anno scorso tra le 10 donne più belle del mondo, può permettersi qualsiasi outfit.