Immortalato in un video Macron che colpisce con una pallonata in testa un giovane calciatore - Video

Tuttavia, durante il gioco, con la palla ha accidentalmente colpito in testa uno dei giovani giocatori.

L'utente di Twitter Gilles Gallinaro ha mostrato l'avvenimento in un video. Il gioco è continuato nonostante l'incidente.

Macron si è recato a Chambord per prendere parte al programma rivolto a giovani che non hanno l'opportunità di andare in vacanza da nessuna parte.