Cappello a foglia di loto: lo vedi e ti innamori

Il loto è strettamente legato alla vita spirituale e culturale del popolo vietnamita. Inoltre è al vertice della cultura culinaria vietnamita. Non ci sono vietnamiti che non assaggiano il tè di loto, l'insalata di loto, la marmellata di loto, etc.

Oggi nella zona dell'antica capitale Hue, la gente comprende la bellezza del loto acquistando souvenir o oggetti domestici ricavati dalle sue foglie.

Cappello "poetico"

Il cappello conico "nòn" non viene indossato solo a Hue. Ma è proprio in questa zona che si trovano i villaggi dove vengono realizzati questi cappelli da cento anni. Dopotutto, è qui che è nata l'immagine di ragazze aggraziate negli abiti tradizionali vietnamiti Áo dài, che nascondono timidamente i loro volti con i cappelli "nòn". Questa immagine bella e delicata è così attraente che tutti coloro che vengono a Hue vogliono avere un cappello "poetico" come souvenir.

"Le foglie di loto non sono una tendenza di moda unica e bella. Mi piace molto questo prodotto, è bello e rispettoso dell'ambiente", ha detto Nguyen Thi Nhan, abitante di Hue.

"Le foglie di loto da tanto tempo si utilizzano nella nostra cucina, in piatti come il riso glutinoso avvolto in una foglia di loto o il riso fritto avvolto in una foglia di loto. Nella cucina vietnamita, qualsiasi piatto che contiene il loto accresce il suo valore. Il loto si usa non solo per fare i cappelli. Sembra sia alla moda e tradizionale, in generale molto armonioso", afferma la proprietaria di uno dei ristoranti di Hue, la signora Quynh Nga.

© Foto : Thanh Thảo I cappelli a foglia di loto

Varietà di prodotti unici

Nguyen Thanh Tao, nato nel 1988, laureato al Dipartimento di Grafica presso l'Università delle Arti di Hue, ha scelto un materiale molto vicino al popolo vietnamita per il suo business: la foglia di loto. Thanh Tao lavora instancabilmente e prodotti unici e aggraziati, intrisi dello spirito dell'antica capitale imperiale, che escono dalle sue mani. Come affermato dall'artigiano in un'intervista a Sputnik, ora ha circa 20 diversi tipi di prodotti realizzati con foglie di loto.

© Foto : Nguyễn Thanh Thảo Nguyen Thanh Tao ha circa 20 diversi tipi di prodotti realizzati con foglie di loto

"Il loto è il simbolo del Vietnam e voglio che l'immagine del bellissimo fiore della mia terra natale sia familiare al più ampio numero di persone possibile", afferma Nguyen Thanh Tao.

Il primo prodotto di foglie di loto che ha presentato al pubblico è stato il cappello nazionale vietnamita "nòn".

"Ho iniziato con l'idea di realizzare il cappello con foglie di loto "nòn", perché questo cappello appartiene al passato del Vietnam, la gente sta smettendo di indossarlo. Era necessario creare un nuovo modello per suscitare l'interesse degli acquirenti e farli tornare al cappello nazionale vietnamita "nòn" con nuovo spirito", ha affermato l'artigiano.

I cappelli fatti con foglie di loto sono apparsi a Hue, l'antica capitale del Vietnam, 2-3 anni fa, ma solo quest'estate questo prodotto unico ha realmente spopolato. Inoltre la gente è attratta da vasi, lampade da tavolo, ventagli, cornici fotografiche, borse con una silhouette a foglia di loto, il segno distintivo di Hue. Ora questi prodotti si possono vedere non solo a Hue, ma anche nelle più grandi città del Vietnam: Da Nang, Hanoi, Ho Chi Minh City. Copertine per libri a foglie di loto, ventagli di foglie di loto, cappelli di foglie di loto e molto altro: queste cose possono essere utilizzate nella vita di tutti i giorni e diventare un regalo originale. Rispetto dell'ambiente, originalità, luminosità, praticità rendono i prodotti a foglia di loto attraenti e richiesti non solo per i vietnamiti, ma anche per i turisti stranieri.

© Foto : Doãn Quang Prodotti fatti con foglie di loto

"I cappelli ed altri prodotti con foglie di loto sono unici e i motivi delle foglie creano un'immagine naturale perfetta. Ho comprato cappelli e borse fatte di foglie di loto come regali", ha dichiarato Lan Huong, turista di Hanoi. "Ho comprato cappelli fatti con foglie di cocco ad Hanoi, ma quando sono arrivato a Hue, ero completamente affascinato dai cappelli fatti con foglie di loto e non ho potuto fare a meno di acquistarli", ha ammesso Alexander, un turista proveniente dall'Europa.

I souvenir di foglie di loto ricordano non solo la capitale imperiale di Hue, ma personificano l'intero Vietnam.