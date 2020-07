Cosce di pollo da leccarsi i baffi grazie all'aggiunta di ingredienti insoliti

Le cosce di pollo al forno sono di gran lunga uno dei modi più semplici e popolari per preparare questo ingrediente. Tuttavia persino le comuni cosce di pollo possono essere servite in modo tale che gli ospiti rimangano senza parole.

La ricetta proviene dagli appunti di cucina di casalinghe russe che cercano di superarsi a vicenda nelle loro idee per preparare qualcosa di sorprendente e delizioso allo stesso tempo. Il modo attraente di servire il piatto e presentarlo in modo appropriato davanti agli ospiti gioca un ruolo significativo.

Cosce di pollo come lecca lecca

Le donne russe propongono di preparare le cosce di pollo in una forma sorprendente, perché i bastoncini di pollame assomigliano ai popolari lecca-lecca chupa-chups. Sono sicure che i bambini adoreranno un simile piatto e nessuno degli ospiti sarà indifferente all'ingegno. Oltre alla corretta preparazione della carne, il segreto è la deliziosa salsa che si abbina perfettamente al pollo.

Cosa ci serve?

800 grammi di cosce di pollo;

5 cucchiaini di spezie per pollo;

150 grammi di salsa di peperoncino dolce;

200 grammi di pangrattato;

olio d'oliva;

1 arancia;

mezzo cucchiaino di peperoncino;

100 grammi di zucchero;

3 cucchiai di succo di limone.

Da dove devi iniziare? Per prima cosa, tagliare la parte superiore delle cosce e tirare delicatamente la carne verso il basso per formare una sorta di lecca lecca. Quindi cospargere ogni coscia con le spezie, marinare e ricoprire con pangrattato. Un momento molto importante è avvolgere le estremità delle ossa con un foglio di alluminio in modo che non brucino.

Spennellare la teglia con olio d'oliva e posizionarvi sopra i "lecca lecca" di carne bianca. Quindi mettere il tutto in un forno preriscaldato a 250 gradi per 35 minuti.

A parte l'aspetto insolito del piatto, il segreto sono gli ingredienti della salsa. Certo, sono abbastanza insoliti.

Come facciamo la salsa per le cosce di pollo?

Si inizia lavando accuratamente le arance, tagliandole a pezzi e scartando i semi, se presenti. Il prossimo passo è mettere l'agrume in un frullatore, aggiungere il peperoncino e macinarlo accuratamente. Se la salsa è troppo spessa, basta aggiungere 3 cucchiai d'acqua.

Mettete tutto in un piatto e aggiungi il succo di limone e lo zucchero. La parte finale è riscaldare la salsa per un po' fino a quando i sapori si combinano. Mettete la salsa pronta in frigo per un'ora. Quindi la serviamo con i nostri "lecca lecca". Il piatto delizierà non solo con il suo aspetto, ma anche con un gusto fruttato. Gli ospiti rimarranno colpiti per molto tempo.